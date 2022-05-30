В процесі передачі знаходяться близько 140 АЗС.

В Україні відбувається юридичний процес передачі НАК "Нафтогаз України" автозаправних станцій із російських активів для створення національної мережі АЗС.

Про це повідомив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз в процесі передачі близько 130-140 заправок, які були зібрані з російських активів. Це юридичний процес, який займе певний час. Дійсно, президент поставив завдання "Нафтогазу", щоб ми створили конкуренцію на ринку", - сказав він.

Рябчин зазначив, що зазвичай доля держави має зменшуватися, однак в ситуації існування недобросовісної конкуренції було прийнято рішення про створення національної мережі АЗС.

"Коли ми бачимо, яким чином зросла вартість пального, і що оператори не справлялись з тією логістикою, було завдання створити такий собі "хребет" АЗС, які зможуть допомогти ринку розвиватися. Тому чекаємо остаточну передачу цих АЗС до "Нафтогазу". Вже фахівці приступають до вивчення цих об'єктів. Сподіваюся, що влітку буде остаточне вирішено юридичне питання", - додав радник.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів надав право "Укрзалізниці" здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

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