Основною темою зустрічі була ситуація з комунальними тарифами для населення, насамперед, з тарифами на газ та його доставку.

Представники Міністерства енергетики та НАК "Нафтогаз України" представили народним депутатам від "Слуги народу" два плани щодо зниження вартості газу для населення.

Читайте такожУ Міненерго лякають подальшим зростанням цін на газПро це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що спільно з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренко та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим вони провели зустріч з депутатами від "Слуги народу".

"Основна тема розмови - це ситуація з тарифами для населення. Перш за все, з тарифами на газ і його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - повідомив голова уряду.

Він подякував депутатам за зустріч і спільну роботу.

"Нам важливо почути конструктивні пропозиції щодо обох планів. Це дозволить швидше прийняти ряд управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ", - підсумував Шмигаль.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію. У зв'язку з цим в декількох регіонах відбулися акції протесту.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що їхня фракція найближчими днями оприлюднить план антикризових заходів для розв'язання проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів, а 12 січня проведе нараду за участю Шмигаля.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

11 січня Міненерго запропонувало перейти від ринкового ціноутворення на ринку газу до формування ціни за формулою "ціна на європейських хабах мінус доставка в Україну", а також обмежити маржу постачальників газу, щоб знизити кінцевий тариф для споживачів.

Сьогодні, 12 січня, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що запропонований Міністерством новий підхід до формування ціни на газ для населення дозволить знизити його вартість на 44%. Якщо не застосовувати цей підхід, у лютому ціна на газ для побутових споживачів зросте ще на 15%.

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Автор: Таня Поляковська