Українська економіка демонструє стійкість до нових викликів війни, зазначив очільник Нацбанку.

НБУ прогнозує зростання реального ВВП України у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9%, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу. "Зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості сприяло подальшому відновленню економічної активності. Однак зростання економіки обмежували постійні ракетні обстріли, саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об’єктів", - зазначив він.

Чиновник додав, що крім того, негативно впливали на бізнес торговельні обмеження для української агропродукції з боку низки країн ЄС. "Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі", - сказав Пишний.

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Водночас, за його словами, фактичні результати І кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макроекономічний прогноз. Пожвавлення економіки тривало і в другому кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2% до 2,9%.

"У наступних роках економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни", - зазначив Пишний.

Він наголосив, що вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

Важливі свіжі економічні новини України - що зараз варто знати

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленим макроекономічним прогнозом інвестиційної групи ICU, приріст ВВП може скласти понад 5% цього року, адже покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу (у березневому прогнозі очікувалося скромніше зростання економіки на 2%).

У червні аналітики Dragon Capital оновили свій макроекономічний прогноз, згідно з яким очікується зростання економіки на 3% р/р, при цьому фахівці пргнозують, що резерви НБУ на кінець 2023 року залишаться на рівні 37 млрд доларів.

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