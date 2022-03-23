Раніше Путін доручив "Газпрому" брати плату за постачання газу в рублях.

Очільник Офісу президента Україна Андрій Єрмак прокоментував рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі. Він назвав його спробою укріпити російську грошову одиницю та оголосити економічну війну ЄС.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Єрмака.

Він також розповів, як світ може зруйнувати економіку агресора.

"Але Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, раніше сьогодні Путін наказав "Газпрому" перевести всі виплати за постачання російського газу в "недружні країни" в рублі. При цьому Путін підкреслив, що зміна стосується тільки переказу коштів. Росія продовжить постачати газ відповідно до прописаних у контрактах умов. Тобто ціна і обсяги залишаться незмінними. Президент РФ доручив уряду направити в "Газпром" директиву для внесення поправок в діючі договори.

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