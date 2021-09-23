Відключати від тепломережі будуть не квартири, а цілі багатоповерхівки.

На Луганщині почали масово відключати боржників прямо перед початком опалювального сезону. Без опалення залишаться мешканці багатоквартирних будинків у Лисичанську.

Про це повідомила прес-служба Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації.

Так, керівник Лисичанської ВЦА ухвалив відключення 28 багатоквартирних будинків від центрального опалення.

"Комунальне підприємство "Лисичанськтепломережа" доводить до відома, що відповідно до розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 17.09.2021р. № 1044 "Про відключення житлових будинків від системи централізованого опалення", з опалювального сезону 2021-2022 рр. буде припинена подача теплоносія на 28 житлових будинків", - йдеться у повідомлення.

Читайте такожЩоб зберегти тарифи на тепло, уряд має погасити містам різницю в тарифах - КличкоОкрім цього нещодавно стало відомо, що у Лисичанську протягом 2021-2024 років будуть поетапно відключати від опалення багатоквартирні будинки. Через великі борги "Лисичанськтепломережа" була вимушена відмовитись від постачання тепла майже по всьому місту.

Так, у 2022 році від опалення відключать ще 107 будинків, у 2023 - 106 багатоповерхівок у центрі міста. А у 2024 році планується закрити багато котельних та відключити 87 будинків.

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Автор: Поліна Кузенко