У мережі з'явилася інформація про те, що "мінувальники" вимагають звільнити із СІЗО представників націоналістичного руху.

На Луганщині поліція перевіряє повідомлення про масове мінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів. Анонімна інформація надійшла до правоохоронців сьогодні, 17 вересня, об 11:42.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Невідомі повідомили про мінування у Сєвєродонецьку та Старобільську.

"Негайно розгорнуто роботу ситуаційного центру, який очолює начальник поліції області. Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено.

Читайте також"Харакірі" кухонним ножем: під Черкасами чоловік порізав себе посеред вулиціУ спільноті міста Сєвєродонецьк в Instagram опубліковано анонімний лист з погрозами підірвати сховища "Азоту", а також декілька супермаркетів та АЗС "Паралель". Крім того, йдеться про замінування частини ДСНС у Старобільську.

Невідомі нібито вимагають звільнити із СІЗО представників націоналістичного руху.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині майже місяць безуспішно шукають маніяка. "Справжній звір" вбив двох людей та хитро тікає від поліції.

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Автор: Світлана Макринська