З кожним днем ризик аварії на Запорізькій атомній електростанції лише зростає.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків. Про це в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Що може відбуватися на станції, яку контролюють терористи? Ситуація стає все гірше і гірше. Ми не говоримо про людей, які там працюють, про психологічний тиск. Станція більше року не працює. Більше того - ми туди постачаємо електроенергію, щоб забезпечити роботу систем безпеки… Це - високотехнологічний об'єкт, там потрібно проводити відповідні роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться", - сказав він.

За словами міністра, на ЗАЕС відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великі ризики.

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"З кожним днем ситуація буде гіршою. Це підтверджують фахівці МАГАТЕ, які присутні на станції. Чим довше вони (російські військові, - УНІАН) там перебувають, тим гіршою буде ситуація. Питання - де ця межа, коли може статися певна подія, наслідки якої вплинуть на оточуюче середовище. Це - питання часу", - зазначив він.

Тому, наголосив Галущенко, вивід російських військ з ЗАЕС - це не лише питання війни України з Росією, а й загальносвітова проблема.

Також він наголосив на важливості обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії, - УНІАН)

"Це дуже важливий інструмент, який ми будемо використовувати. Більше того, я впевнений в тому, що наш прямий голос там надасть можливості підняти рівень дискусії навколо звільнення Запорізької станції і призведе до конкретних дій", - сказав він.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, Запорізька атомна електростанція була захоплена російськими військовими в перші дні повномасштабного вторгнення і досі перебуває під контролем окупантів.

Із шести реакторів станції п'ять залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як блок №4 продовжує перебувати в стані гарячої зупинки, щоб виробляти пару для підігріву води для міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, а також переробляти рідкі радіоактивні відходи.

Це відбувається попри те, що Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження обмежити роботу всіх шести блоків ЗАЕС до режиму холодної зупинки. Також МАГАТЕ просить росіян знайти альтернативне джерело виробництва пари, щоб покрити потреби станції та дозволити підтримувати всі реактори в холодному стані зупинки.

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