Найбільший дефіцит потужності зберігається у вечірні години.

Споживання електроенергії в Україні поступово зростає, водночас дещо зросло виробництво та імпорт електроенергії.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", дефіцит потужності зберігається, найбільше у вечірні години.

"Після аварійного ремонту включений в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. Однак наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

У компанії нагадали, що причиною дефіциту електроенергії є наслідки ракетних і дронових атак росіян.

До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють протягом доби.

"В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення", - повідомили в компанії.

На ліквідації пошкоджень обладнання в Одеській області цілодобово працюють сім бригад "Укренерго" та бригада колег з АТ "ДТЕК Одеські електромережі". Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого.

Також тривають ремонти на всіх інших підстанціях, пошкоджених ракетними і дроновими атаками РФ.

Енергосистема України в умовах війни:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції-це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

Вас також можуть зацікавити новини: