Україна продовжує контролювати роботу станції, але не може гарантувати її безпеку.

На територію Запорізької атомної електростанції зайшли близько 500 російських солдатів. Сама ж станція під контролем України.

Про це заявив очільник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у медіацентрі Україна - Укрінформ.

Він уточнив, що ворожі війська перебувають безпосередньо на самому об’єкті, "попередньо їх там близько 500 солдатів та велика кількість техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для її роботи".

"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників", - заявив Котін.

Котін нагадав про факти знущання загарбників над персоналом, є факти й викрадення людей: "Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя".

За словами Котіна, така ситуація склалася вперше в історії України – коли загарбник не лише захопив станцію, але й гатив з важкого озброєння по інфраструктурі. Це факти ядерного тероризму.

"Щоб забезпечити безпеку Україні та всьому світові, необхідно звільнити Запорізьку атомну станцію від російських загарбників", - наголосив Котін.

Нагадаємо, Запорізьку АЕС з березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. В Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

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