Перехід на таку систему обліку-це наступний крок до інтеграції ринку газу з Європейським Союзом.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" розпочала дослідну експлуатацію нового програмного комплексу для збору даних з вузлів обліку вимірювання кількості та якості природного газу.

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Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що перехід на таку систему обліку - це наступний крок до інтеграції ринку газу з Європейським Союзом. Повний перехід планують здійснити до весни 2022 року.

Новий програмний комплекс - це єдина система збору, зберігання, аналізу та інтеграції даних про те, де, скільки і який газ компанія передає в газотранспортну і газорозподільну системи, а в майбутньому - і про кількість видобутих рідких вуглеводнів і кількості виробленої та спожитої електроенергії.

За інформацією прес-служби, також ця система дозволить збільшити швидкість отримання інформації про технологічні режими роботи об'єктів і позаштатних ситуацій на вузлах обліку. Крім того, однією з функцій даної системи є розрахунок обсягу природного газу в одиницях енергії (кВт-год), що вже давно є стандартом в країнах Європи.

"Нам важливо, щоб в газотранспортну і газорозподільну системи з наших об'єктів надходив якісний газ, який буде відповідати потребам кінцевих споживачів. І нова система збору даних - це наступний крок до підвищення ефективності нашого виробництва в рамках процесу цифрової трансформації "Нафтогазу", - цитує прес-служба директора з комерційних питань "Укргазвидобування" Сергія Федоренка.

Довідка УНІАН

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить близько 70%. 100% акцій компанії належать НАК"Нафтогаз України".

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Автор: Бредіхіна Ганна