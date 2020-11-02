Вимірювання обсягу газу в кіловат-годинах є необхідною умовою інтеграції до європейського газового ринку.

Українські газові сховища з 2021 року будуть готові вести облік газу в кіловат-годинах замість кубометрів, що є черговим етапом інтеграції нашої країни в європейський газовий ринок.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії"Укртрансгаз".

Зазначається, що оператор газосховищ України розпочав випробування програмного комплексу, який автоматично збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в одиницях енергії (кВт). Планується, що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введений в промислову експлуатацію в 11 українських ПСГ.

"Таким чином з 2021 українські газосховища будуть готові до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС - переведення системи обліку газу з кубічних метрів у кВт-год. Останній стандарт прийнятий в країнах ЄС", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, програмний комплекс - внутрішня розробка Інституту транспорту газу, що входить до складу групи "Нафтогаз". Він дозволяє автоматично проводити розрахунок обсягу газу в одиницях енергії із застосуванням параметрів якості природного газу, які визначені хіміко-аналітичними лабораторіями.

Модернізація українських сховищ газу

Також протягом 2021-2025 років на дев'яти українських сховищах будуть встановлені сучасні вузли виміру газу з потоковими хроматографами та вологомірами, які відповідно до Кодексу газосховищ повинні бути встановлені на межі балансової відповідальності ПСГ і ГТС. Це дасть можливість в онлайн-режимі відстежувати якісні та фізико-хімічні характеристики природного газу, враховувати його як у фізичних, так і енергетичних одиницях.

"Цього року оператор газосховищ України зберігає 10 мільярдів кубометрів газу іноземних компаній. Для того, щоб і далі утримувати інтерес європейських замовників, ми системно вводимо стандарти газового ринку ЄС, підвищуємо клієнтоорієнтованість і прозорість нашої роботи. Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі - одиницях енергії - стане ще одним нашим кроком на шляху до євроінтеграції", - цитує прес-служба генерального директора "Укртрансгазу" Сергія Перелому.

Що цьому передувало

У червні Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроект про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год).

У квітні 2019 року в "Нафтогазі" зазначали, що Україна повинна прийняти ряд нормативних документів і поступово переходити на розрахунок за газ в енергетичних одиницях, що надасть споживачеві можливість оцінити власне споживання газу в порівнянні з використанням електроенергії.

Довідка УНІАН

Чинна в Україні система розрахунку газу не враховує теплотворності газу. Тобто, споживач не знає, яка кількість тепла отримує з одного кубометра газу.

У країнах ЄС і в багатьох інших країнах світу споживання газу не вимірюється в кубометрах, а розраховується, наприклад, в кіловат-годинах або кілокалоріях.

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Автор: Бредіхіна Ганна