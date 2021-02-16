За словами експерта, створення такої бази даних без згоди споживачів в Україні заборонено.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України «нав'язує уряду ідею створення Єдиної бази споживачів газу для того, щоб переманити найбільш "солодких" клієнтів з великими обсягами споживання і хорошою платіжною дисципліною.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт енергетичного ринку Валентин Землянський.

"Нафтогаз" продовжує активно впарювати чиновникам і суспільству необхідність єдиної бази даних по всіх споживачів газу в країні. Нібито це допоможе захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу. Правда, глава НАКу Андрій Коболєв дуже плутано пояснює, як саме це допоможе їх захистити», - зазначив експерт.

За його словами, тільки Міністерство соціальної політики визначає, чи є споживач вразливим і чи потрібно йому допомагати в оплаті житлово-комунальних послуг через механізм субсидій. Ні "Нафтогаз", ні його дочірні компанії не мають права створювати на своїй основі будь-які бази даних всіх споживачів природного газу та інших енергоресурсів.

"Створення такої бази даних, ще й без згоди споживачів, заборонено навіть в Україні. Відповідно до статті 14 Закону України "Про захист персональних даних", - підкреслив Землянський.

Експерт вважає, що в «Нафтогазі» розуміють, що ніколи не зможуть обслужити навіть половину споживачів газу, оскільки у них немає відповідних ресурсів (співробітників, роздрібної мережі). А можливість міняти постачальника газу через "Укрпошту" і "Ощадбанк" – "дуже класно звучить в прес-релізі, але на ділі це пшик".

"Тому Нафтогазу потрібні не всі споживачі, а лише найсолодші. Ті, у кого стабільно високі обсяги споживання і хороша платіжна дисципліна. Поки компанія приймала до себе всіх підряд. Але очевидно, що це не відповідає стратегії НАКу по захопленню роздрібу", - написав Землянський.

За словами експерта, якщо НАК отримає 30% самих «акуратних споживачів», то це дасть стільки ж прибутку, скільки спроби вибити оплату з усіх 100% клієнтів.

"Ось і намагається "Нафтогаз" спилососити найсолодших клієнтів під егідою створення єдиної національної дуже потрібної країні бази даних. А чиновники слухають і аплодують", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в Україні необхідно створити інформаційну базу вразливих споживачів газу, що в майбутньому дозволить державі більш ефективно підтримувати населення в умовах різкого зростання цін на енергоресурси.

Коболєв вважає, що відкрита база споживачів енергоресурсів посилить конкуренцію на ринку газу і, як наслідок, зменшить платіжки громадян.

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Автор: УНІАН