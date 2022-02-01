Це призвело до відчуження 305 млн куб.м природного газу у АТ "Укртрансгаз".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погодила мирові угоди між " Укртрансгазом "і комерційними структурами, не маючи на те повноважень, тобто без узгодження з наглядовою радою "Нафтогазу".

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, коментуючи обшуки у колишнього керівництва НАК"Нафтогаз України".

"Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб.м природного газу посадовими особами АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" у співучасті з іншими особами. Слідством перевіряється інформація про правомірність повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому. Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи про укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав", - йдеться в повідомленні.

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Керуючись рішенням керівництва Державної компанії, зазначають у ДБР, Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів кубометрів природного газу.

За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень.

Крім того, встановлено, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" про мирові угоди без погодження наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Обшуки у Коболєва:

1 лютого 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в екс-глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, в офісі "Укртрансгазу" і у керівників приватних підприємств.

Коболєв очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року по 28 квітня 2021 року.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб.м. підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію. 100% акцій " Укртрансгазу "перебувають у власності НАК"Нафтогаз України".