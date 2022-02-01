Деталі обіцяють повідомити пізніше.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у колишнього керівника НАК "Нафтогаз України".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДБР.

"Дійсно ДБР проводить у нього обшуки. Деталі ми повідомимо пізніше",-повідомили в прес-службі кореспонденту УНІАН. Водночас джерело в правоохоронних органах повідомило, що обшуки проводяться у Андрія Коболєва.

Трохи пізніше в ДБР розповіли в рамках якої справи проводять обшуки у екс-глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

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Зокрема, як повідомляє прес-служба ДБР, слідчі проводять обшуки у колишнього керівництва "Нафтогазу", в офісі "Укртрансгазу" і у керівників приватних підприємств.

"Слідчі (розшукові) дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження в 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі в ДБР пообіцяли повідомити пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що слідчі ДБР проводять обшуки у Коболєва, який очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року по 28 квітня 2021 року.

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