Ця сума є частиною загальної допомоги в розмірі 1,8 мільярда євро, яку Німеччина надає Україні з 2014 року.

Німеччина виділяє 70 мільйонів євро для підвищення енергоефективності, сталого економічного розвитку та демократії, громадянського суспільства, державного управління та децентралізації в Україні.

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Про це повідомляє на сайті Посольства Німеччини в Україні.

Зокрема, таким успішним підсумком завершилися вчора німецько-українські міжурядові переговори з питань політики розвитку під керівництвом парламентського статс-секретаря у Федеральному міністерстві економічного співробітництва та розвитку Марії Флаксбарт та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної.

У зв'язку з цим сказано, що нові зобов'язання Німеччини щодо асигнувань і домовленість про здійснення нових проектів є ще одним яскравим свідченням того, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в її русі шляхом реформ. Водночас ці зобов'язання пов'язані з очікуванням, що процес реформ в Україні триватиме.

"Ми хочемо підбадьорити та підтримати українське керівництво і в майбутньому послідовно продовжувати розпочатий курс реформ і модернізації - особливо враховуючи зростання опорів", - сказала Флаксбарт.

Своєю чергою посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила: "на жаль, постійні результати будуть помітні тільки через місяці або роки - на відміну від вимог бурхливої політичної сучасності. Тим більше хочу вас запевнити, що Німеччина як партнер з питань реформ має велику витримку і ми й надалі будемо на вашому боці».

Новими зобов'язаннями щодо асигнувань у сфері співробітництва для розвитку у 2020 році Німеччина підтримає Україну у впровадженні таких важливих реформ, як процес децентралізації, реалізація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в галузі торгівлі, а також вжиття заходів енергоефективності.

Крім того, було висловлено обіцянку нової підтримки регіонам на сході України, які страждають від конфлікту. У 2020 році для подолання наслідків коронавірусної пандемії в рамках співпраці для розвитку Німеччина виділила 14,35 мільйона євро. За ці кошти було профінансовано придбання захисних масок та засобів захисту, а малим і середнім підприємствам, постраждалим від пандемії COVID-19, була надана підтримка вигідними кредитами.

"Нові зобов'язання щодо асигнувань, які були надані на нинішніх міжурядових переговорах, є частиною загальної суми в розмірі 1,8 мільярда євро, якою Німеччина надає підтримку Україні з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко