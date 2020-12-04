Найнижчий тариф на розподіл газу отримають споживачі "Київгазу" - 0,33 грн за куб. м, а найвищий споживачі компанії "Газовик" - 2,79 грн за куб. м.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір підвищити тарифи на послуги 21 газорозподільної компанії в середньому на 50%.

Дані на сайті регулятора свідчать про те, що відповідне рішення буде прийнято на засіданні.

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Таким чином НКРЕКП пропонує з січня 2021 року підвищити тарифи для облгазів і міськгазів. Зокрема, для «Вінницягаз» - 1,81 грн за куб. м (+57%), «Волиньгаз» - 1,7 грн за куб. м (+45%), «Дніпрогаз» - 1 грн за куб. м (+42,8%), «Дніпропетровськгаз» - 1,27 грн за куб. м (-6%), «Житомиргаз» - 1,82 грн за куб. м (+54,2%), «Закарпатгаз» - 1,97 грн за куб. м (+44,8%), «Запоріжгаз» - 1 грн за куб. м (+28,2%), «Івано-Франківськгаз» - 2,07 грн за куб. м (+50%), «Київгаз» - 0,33 грн за куб. м (не змінився), «Криворіжгаз» - 0,55 грн за куб. м (+22%), «Львівгаз» - 1,79 грн за куб. м (+51,6%), «Миколаївгаз» - 2,16 грн за куб. м (+48%), «Рівнегаз» - 1,84 грн за куб. м (+48%), «Сумигаз» - 1,39 грн за куб. м (+35%), «Тисменицягаз» - 2,55 грн за куб. м (+84,7%), «Харківгаз» - 2,07 грн за куб. м (+52,2%), «Харківміськгаз» - 0,38 грн за куб. м (+6%), «Хмельницькгаз» - 1,79 грн за куб. м (+62,7%), «Чернівцігаз» - 2,46 грн за куб. м (+70,8%), «Чернігівгаз» - 1,76 грн за куб. м (+55,7%) та «Газовик» - 2,79 грн за куб. м (+68%).

У проекті постанови регулятора сказано, що кінцеві ставки тарифів можуть бути уточнені в процесі затвердження документа.

Хронологія подій

Раніше НКРЕКП схвалила істотне збільшення тарифів на розподіл газу з січня 2021 року для інших 22 операторів ГРС.

У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни до порядку формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а за спожитими за минулий рік.

На думку регулятора, прийняття нової методики дає протягом року рівномірне навантаження з оплати послуг споживачеві, а також прогнозованість тарифної виручки облгазів.

З січня 2020 року споживачі газу отримують дві окремі платіжки: за газ, як товар і вартість його транспортування і розподілу. Плата за розподіл газу вноситься щомісяця однаковою сумою (абонплатою).

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Автор: Бредіхіна Ганна