За словами голови правління НАК "Нафтогаз України", це більше, ніж середній показник 2014 та 2018 років.

Станом на середину грудня в Україні у підземних сховищах знаходиться понад 15 млрд кубів газу, якого достатньо для того, щоб забезпечити потреби населення та бюджетних організацій за стабільними цінами.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час брифінгу щодо створення Координаційного енергетичного штабу.

"В Україні нормальні запаси газу. На разі, у наших сховищах газу більше ніж 15 млрд кубометрів. Це більше, ніж середній показник 2014 та 2018 років. Цього достатньо, щоб забезпечити потреби населення, бюджетних організацій, заклади охорони здоров’я, а також потреби інших споживачів", – сказав Вітренко.

За його словами, наявні запаси газу у сховищах гарантують постачання його населенню без перебоїв за стабільними цінами.

Читайте такожУкраїнці будуть "з теплом та світлом": Шмигаль назвав ситуацію в енергетиці "абсолютно стабільною""Це дає нам впевненість, що цей опалювальний сезон за нормальних умов ми пройдемо з нормальним постачанням газу, без перебоїв, зі стабільними цінами та тарифами на газ", – додав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи для населення на газ, тепло, електроенергію змінюватися не будуть.

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Автор: Богдан Слуцький