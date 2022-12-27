Внаслідок удару будівлю лікарні серйозно пошкоджено.

У вівторок, 27 грудня 2022 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Херсон. Під час атаки загарбники поцілили в будівлю Херсонської міської лікарні лікарні ім. Тропіних.

Як повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко, рашисти поцілили в пологове відділення лікарні.

На фото видно, що будівля лікарні серйозно пошкоджено. В приміщенні вибило вікна. Також видно руйнування даху та стін.

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В Офісі президента зазначили, що сьогодні там народилися двоє дітей. Лікарі встигли завершити кесарів розтин перед атакою росіян. Наразі в відділенні перебуває 5 жінок після пологів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що, на щастя, минулося без постраждалих.

Ситуація в Херсоні

Російські окупанти постійно здійснюють обстріли Херсона після його звільнення українськими військами.

Так, рашисти обстріляли Херсон на Святвечір, 24 грудня. Окупанти вдарили по центру міста.

Пізніше начальник прес-служби в Сили оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що внаслідок удару по центру міста більше десяти людей залишилося без кінцівок.

Загалом протягом доби, 24 грудня, росіяни 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Вони вбили 16 осіб, а ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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