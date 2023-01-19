На 20 січня НЕК Укренерго дає на столицю 952 МВт для споживання.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в пʼятницю, 20 січня 2023 року, у Києві продовжать діяти стабілізаційні відключення світла.

"Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися. На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках", – написав Колваленко у Facebook.

При цьому, за його словами, на Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це 54% від потреби.

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Крім того, Коваленко закликав споживачів сплачувати за спожиту електроенергію. Він наголосив, що зараз кожна ваша сплачена гривня важлива.

"Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані зараз також зменшилися. Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачували за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% – це витрати на експлуатацію мереж", – додав гендиректор Yasno.

Ситуація зі світлом в Україні

19 січня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що в Херсоні через обстріли російських окупантів від електропостачання відключили близько 15 тисяч абонентів.

Крім того, через пошкодження обʼєктів енергоструктури внаслідок російських атак, в Україні діють графіки відключення світла.

18 січня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена направить $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть Україні впоратися з ремонтом об'єктів енергоінфраструктури після російських ударів.

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