Під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

В неділю, 24 березня, російські військові провели чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. На заході країни отримали пошкодження обʼєктіи Групи "Нафтогаз". Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом", – заявив голова "Нафтогазу".

Водночас в "Укренерго" розповіли, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми. Але протягом ночі росіяни знову прицільно били дронами по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. Уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі. При цьому в Кривому Розі фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах.

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Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС. Згодом енергетики відновили надійність живлення ЗАЕС – лінія, що вимикалась, повернута в роботу.

В Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури, На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

Атаки України по об’єктам в окупованому Криму

Сили оборони України, окрім вузла Чорноморського флоту РФ у Криму, уразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі окупантів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Вранці неділі, 24 березня, під Сімферополем (тимчаасово окупований Крим) горіла нафтобаза. Пожежа на нафтобазі російських загарбників сталася внаслідок повітряної атаки на Гвардійське. У мережі з'явилися відео, на яких видно стовп чорного диму над об'єктом. Перед пожежею місцеві жителі чули вибухи. Офіційно окупаційна "влада" ситуацію не коментувала.

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