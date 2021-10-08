Жінка стверджує регулярно сплачувала всі платіжки, тому не могла мати заборгованостей.

Жительці Одеси Галині Стрешній надійшов шалений рахунок за електроенергію - з боргом на понад 16 тисяч гривень, хоча жінка стверджує регулярно сплачувала всі платіжки, тому не могла мати заборгованостей.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

"Вона щомісяця справно платила по е-квитанціям, але сама свідчення не передавала з березня", - зазначили в повідомленні.

Читайте такожБорги українців за комуналку зросли до 81 мільярда гривеньЗа підрахунками Галини, за півроку її родина спожила 1467 кіловат, тобто мала заплатити 2464 гривні.

При цьому вона перерахувала комунальному підприємству "ДТЕК одеські електромережі" 3490 гривень - на 1026 гривень більше.

Помилково нарахували борг: що робити

Одеситка пояснює те, що сталося, збоєм в системі. Саме тому вона звернулася зі скаргою до головного офісу КП, а також залишила заявку й у телефонному режимі.

Щоправда, поки що жінка не отримала жодної відповіді.

Як вже повідомляв УНІАН, від 1 жовтня в Україні почали діяти нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів: для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год. Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год

Автор: Станіслав Кожемякін