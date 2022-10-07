Від працівників АЕС вимагають або підписувати контракт про співпрацю з "Росатом", або звільнятись, після чого на них очікує мобілізація.

Працівників Запорізької АЕС під тиском примусової мобілізації намагаються перевести в підпорядкування "Росатома", щоб "юридично" закріпити управління цією атомною електростанцією.

Про це під час брифінгу заявив колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

"Є повідомлення від українського персоналу, що залякують, намагаються перевести під "Росатом". Дали два тижні на роздуми, або ти підписуєш контракт, або звільняєшся і потім тебе можуть мобілізувати, тому що "референдуми" на захоплених територіях проведені, "укази" підписані, тому окупаційна влада веде себе достатньо жорстоко з населенням окупованого Енергодару і з працівниками ЗАЕС", - розповів Плачков.

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Захоплення Запорізької АЕС - яка нині ситуація на станції

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

На початку вересня на прохання уряду України МАГАТЕ здійснило місію на захоплену окупантами електростанцію.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається з представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема США та Європи, закликають створити демілітарізовану зону навколо ЗАЕС.

Незважаючи на це, окупанти продовжують періодично обстрілювати станцію, внаслідок чого пошкоджуються лінії електропередач, що живлять енергоблоки. Також енергоблоки через обстріли на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій АЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке планує управляти українською станцією. У МАГАТЕ називають це порушенням міжнародного права.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував збільшення місії на ЗАЕС з двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.

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