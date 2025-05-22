Картель карає порушників та допомагає Дональду Трампу.

Члени ОПЕК+ обговорюють чергове значне збільшення видобутку нафти. В разі позитивного рішення, картель третій місяць поспіль відвантажить додаткові барелі на ринок, попри прогнозоване зниження цін на нафту, повідомляє Bloomberg.

Видобуток нафти у липні може зрости на 411 тисяч барелів на добу. Це втричі більше, ніж планувалося спочатку. Разом з тим, за даними джерел видання, це лише один з варіантів і остаточне рішення не ухвалено.

Журналісти нагадують, що ОПЕК + збільшить обсяг видобутку сировини у травні та червні теж на 411 тисяч барелів на добу, аби покарати країни-члени групи, які не дотримуються квот на видобуток нафти.

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Лідер групи - Саудівська Аравія - на останньому засіданні попередила порушників, що вона може забезпечити подальше збільшення видобутку, якщо вони не будуть дотримуватися встановлених квот.

Збільшення постачання нафти на ринок з боку ОПЕК+, що збіглося з початком торговельної війни президента Дональда Трампа у квітні, спочатку сильно вдарило по цінах на нафту, опустивши їх до чотирирічного мінімуму - близько 60 доларів за барель.

З того часу вартість нафти дещо зросла, оскільки Білий дім оголосив про паузу в митній війні, і зранку 22 травня нафта марки Brent торгувалася на рівні близько 65 доларів за барель.

Попри це, багато прогнозистів пророкують ведмежий тренд на ринку, тобто тривале та стабільне зниження цін на нафту. До того ж минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало, що зростання світового попиту на нафту сповільниться у наступні місяці 2025 року через "економічні перешкоди".

Видобуток нафти та ціни на "чорне золото"

На початку травня стало відомо, що ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу у червні. Журналісти підрахували, що в червні вісім країн ОПЕК+ збільшать видобуток настільки, що загальне зростання за три місяці становитиме 960 000 барелів на добу.

Митна війна Трампа призвела до найбільшого середньомісячного падіння цін на нафту за останні три роки. Протягом квітня нафта марок Brent та WTI подешевшала на 15%. Сам Трамп прагне знизити вартість "чорного золота" до 40-50 доларів за барель.

Водночас, пауза у "митній війні", дозволила відновити зростання цін на нафту.

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