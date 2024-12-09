Повстанці повалили режим Башара Асада, який був президентом Сирії з 2000 року.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, оскільки падіння режиму Асада призвело до ще більшої невизначеності долі Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent зросли на 94 центи, або 1,32%, до 72,06 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) продемонстрували зростання на 1 долар, або 1,49%, до 68,20 долара за барель.

"‎Розвиток подій в Сирії додав новий рівень політичної невизначеності на Близькому Сході, надаючи певну підтримку ринку"‎, – говорить Томомічі Акута, старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

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Нагадаємо, нещодавно командування сирійської армії повідомило офіцерам, що режим Асада впав. Його правління тривало більше 20 років. Пізніше стало відомо, що диктатор переправився до РФ.

На формування нафтових цін також вплинули оптимістичні дані з Китаю, де стимулюючі заходи позитивно позначались на економічній активності.

Опитування приватного сектору показало, що в листопаді промислова діяльність в КНР продемонструвала найшвидше зростання за останні місяці.

Додатковим фактором, який вплинув на нафтові ціни, стало те, що керівництво КНР вирішило дотримуватися "помірковано вільної" стратегії щодо грошово-кредитної політики.

Ринок нафти - останні новини

В листопаді стало відомо, що Китай почав закупати африканську нафту замість російської. Це стосувалось відносно невеликих приватних нафтопереробників, які раніше віддавали перевагу російській та іранській сировині.

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