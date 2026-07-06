Від кризи не врятує: РФ збільшила імпорт бензину з дружньої країни в понад 100 разів

Паливо призначалося для зовсім іншого ринку.

Російська Федерація за три тижні червня збільшила до історичного максимуму імпорт бензину з Білорусі. До 25 числа Мінськ поставив Москві 141 тисячу тонн палива, що 2,4 раза більше показника травня та майже в 150 разів перевершує показник червня 2025 року, пишуть російські "Ведомости".

Зараз Білорусь постачає Кремлю паливо, яке раніше призначалося для країн Центральної Азії. Експерти кажуть, що збільшення поставок пом'якшить паливну кризу в РФ, але не усуне її.

За оцінками, Мінськ здатний експортувати 1,8-2 млн тонн бензину на рік, тобто близько 150-170 тисяч тонн на місяць. Проте тільки за одну добу РФ споживає влітку бензину не менше 110 тисяч тонн.

Відео дня

Лише за один місяць вартість білоруського бензину на Петербурзькій біржі зросла у 1,8 раза. Тим часом перенаправлення поставок вдарило по країнах Центральної Азії. Так, Киргизстан звернувся до Білорусі і сусідніх держав з проханням допомогти з постачанням палива – раніше 90% бензину в країну постачала Москва.

Паливна криза в Росії – останні новини

Неушкоджені потужності дозволяють Росії виробляти до 85 000 тонн бензину на день, таким чином дефіцит пального сягає більше 25 000 тонн щодня. За оцінками аналітиків, Москва навряд чи зможе продовжувати війну з її нинішньою інтенсивністю більше року.

Через дефіцит пального Кремль вимушений активно закупати його за кордоном. Нещодавно Москва почала імпортувати бензин морем з Індії. Перші партії звідти за обсягом склали щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

А авіаційне пальне Росія готується імпортувати з Японії. У першій половині липня з японського міста Тіба мають відвантажити принаймні 200 тисяч барелів авіаційного пального. Вантаж потрапить до Росії транзитом через Південну Корею.

Вас також можуть зацікавити новини: