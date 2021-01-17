Компанія може потенційно стати об’єктом нового раунду санкцій, які каратимуть тих, хто забезпечує технічну сертифікацію та страхування проєкту.

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання послуг, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2", через загрозу санкцій США.

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Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво суперечливого газопроводу Росія - Німеччина. Компанія може потенційно стати об’єктом нового раунду санкцій, які каратимуть тих, хто забезпечує технічну сертифікацію та страхування проекту", - пише агентство.

Zurich - це один з декількох страховиків, залучених до проекту. Компанія відмовилася коментувати відносини з клієнтом, посилаючись на умови конфіденційності.

Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з "Північного потоку-2". Раніше з проєктом також припинили співпрацю норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Holding AS і данський консультант Ramboll.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: УНІАН