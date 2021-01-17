Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання послуг, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2", через загрозу санкцій США.
Читайте такожНімеччина продовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
"Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво суперечливого газопроводу Росія - Німеччина. Компанія може потенційно стати об’єктом нового раунду санкцій, які каратимуть тих, хто забезпечує технічну сертифікацію та страхування проекту", - пише агентство.
Zurich - це один з декількох страховиків, залучених до проекту. Компанія відмовилася коментувати відносини з клієнтом, посилаючись на умови конфіденційності.
Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з "Північного потоку-2". Раніше з проєктом також припинили співпрацю норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Holding AS і данський консультант Ramboll.
Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram