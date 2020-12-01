Опозиція "Північному потоку-2" охопила як демократичну, так і республіканську партії та зосереджена на протидії злочинному впливу Росії.

Щойно Конгрес США ухвалить національний оборонний закон (NDAA - National Defense Authorization Act - Авт.), в який також включені санкції проти "Північного потоку-2" (ПП-2), це буде кінець прагненням Володимира Путіна закінчити цей проєкт.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на екс-радника з питань енергобезпеки в Держдепі, доктора Бенджаміна Шмітта із Гарвардського університету.

За його словами, останній пакет санкцій, який ухвалять за декілька тижнів, розповсюджується на страхові та компанії з технічної сертифікації, що обслуговують ПП-2, тому малоймовірно, що він коли-небудь запуститься.

"Навіть якщо "Газпром" або інші російські фірми просто погодяться з санкціями та знайдуть спосіб повільно завершити будівництво трубопроводу, можливо, навіть без міжнародних страховиків, малоймовірно, що якась авторитетна західна сертифікаційна компанія піде на санкційний ризик, щоб надати таку сертифікацію, що дозволить ввести проєкт в дію. Цю позицію підтверджує оголошення сертифікаційної фірми DNV GL про згортання діяльності під впливом нових санкцій проти ПП-2, призупинивши свою роботу над проєктом. Це величезний удар по потенціалу введення проєкту в дію", - вважає Бенджамін Шмітт.

Експерт підкреслює, що опозиція США ПП-2 стосується перш за все проблем національної безпеки, пов'язаних із суверенітетом України, європейською енергетичною безпекою та протидією російському злочинному впливу в Європі.

"Враховуючи, що це стосується фізичного впливу на інфраструктуру з боку Москви, Вашингтон давно розглядав ситуацію як подвійну: або проєкт запуститься і матиме негативний вплив на національну безпеку, або його зупинять, пом'якшивши ці занепокоєння. Опозиція ПП-2 охопила як демократичну, так і республіканську партії й зосереджена на протидії злочинному впливу Росії в трансатлантичній спільноті та підтримці національної безпеки та стратегічної стабільності України. Підтримка санкцій щодо зупинки проєкту вже багато років є двопартійною на Капітолійському пагорбі", - зазначає Бенджамін Шмітт.

Що цьому передувало

Нові санкції передбачені законопроєктом про захист енергетичної безпеки Європи, який активно просувають республіканці у Сенаті (хоча американські ЗМІ пишуть, що підтримка є й серед демократів).

За останніми повідомленнями з Капітолійського пагорба, їх вже включили в законопроєкт про оборонну політику США на 2021 рік, який мають ухвалити до кінця року.

Норвезька компанія DNV GL вже призупинила роботи з обслуговування ПП-2. Все через нові американські санкції, які загрожують компаніям, що залучені в проєкті. І хоч російські ЗМІ встигли "спростувати" це, в реальності ж DNV GL таки призупинила роботи.

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Автор: УНІАН