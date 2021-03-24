Держсекретар США визнав, що Сполучені Штати й Німеччина мають розбіжності щодо російського газогону "Північний потік-2".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса про нові санкції в разі завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбулося 23-24 березня у штаб-квартирі Альянсу.

За словами держсекретаря США, Німеччина є одним із найближчих союзників Сполучених Штатів, але щодо "Північного потоку-2" обидві країни мають реальні розбіжності. "Це не є секретом ні для кого", - заявив Блінкен.

Водночас, за його словами, обидві країни не дозволять, аби питання щодо газопроводу стало перешкодою для спільної взаємодії в інших питаннях.

Блінкен повідомив, що 23 березня провів хорошу зустріч з Маасом й іншими німецькими колегами щодо двостороннього порядку денного, а також взаємодії в НАТО через Європейський Союз та ООН.

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"І також правда, що президент Джозеф Байден вже неодноразово дуже чітко наголошував, і на його думку, "Північний потік-2" є поганою ідеєю. І я повторив цю думку безпосередньо міністру закордонних справ Маасу, і я дав ясно зрозуміти, що компанії, які беруть участь у спорудженні газогону, ризикують потрапити під санкції США", - наголосив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що газопровід "Північний потік-2" "розділяє Європу, наражає Україну і Центральну Європу на російський тиск та маніпуляції, і суперечить власним заявленим цілям енергетичної безпеки Європи".

Блінкен зазначив, що повідомив Маасу про те, що США продовжать відстежувати діяльність із завершення або введення у дію газопроводу. "І якщо така діяльність відбудеться, ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій", - наголосив Блінкен.

Також він сказав, що особисто дав зрозуміти Маасу, що у позиції США немає двозначності.

Скандал навколо будівництва "Північного потоку-2"

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній уже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

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Автор: Віталій Саєнко