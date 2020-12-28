Будівництво російського трубопроводу на території Німеччини було заморожено на рік через санкції США. А 11 грудня цього року Росія відновила будівництво.

У Німеччині закінчили укладання трубопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони країни.

Про це в понеділок, 28 грудня, повідомило німецьке агентство dpa.

Труби поклали на ділянці у 2,6 кілометра. Глибина газопроводу склала близько 30 метрів. Роботи вело російське судно-трубоукладальник "Фортуна".

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Нагадаємо, будівництво російського проекту на території Німеччини було заморожено на рік через санкції США. 11 грудня цього року Росія відновила будівництво.

Щоб добудувати "Північний потік-2", Росії треба провести 147 кілометрів труб у водах Данії. Передбачається, що цей етап почнеться в середині січня 2021 року.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Денис Прядко