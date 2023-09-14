Угорщина заявила, що підвищення Україною транзитного збору йде "всупереч всім орієнтирам та рекомендаціям".

Угорщина поклала відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну, яка збільшила плату за транзит російської нафти по трубопроводу "Дружба".

Підвищення Україною плати за транзит російської нафти до Угорщини призвело до зростання цін на пальне, що додало до значення інфляції 0,5% в країні. Таку заяву зробив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуйяш, зазначивши при цьому, що підвищення транзитного збору йде "всупереч всім орієнтирам та рекомендаціям", передає Reuters.

"Є деякі тривожні ознаки, які переважно пов'язані з більш високими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати пальне дорожче по трубопроводу через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить всім критеріям та рекомендаціям", - заявив він.

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У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з більш 25% в першому кварталі, але була вище очікувань. Реальна заробітна плата в Угорщині цього року впала, всупереч значному підвищенню зарплат.

Угорщина очікує, що інфляція впаде до однозначних цифр до кінця цього року, ймовірно, в листопаді.

Плата за транзит російської нафти

З червня 2023 року Україна підвищила тарифи на транзит нафти по території України на 25%. Нові тарифи на транзит нафти нафтопроводом "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" становлять 17 євро за тонну. Колишній тариф становив 13,6 євро за тонну.

Колишні норми діяли з 1 січня 2023 року, коли були підвищені на 18,3%.

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