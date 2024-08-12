Рівень радіації у Нікопольському районі, звідки фіксували пожежу, в нормі.

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яка напередодні виникла через дії російських окупантів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рівень радіації у Нікопольському районі, звідки фіксували пожежу, в нормі.

Також він додав, що ворог атакував два райони області: бив з артилерії.

Відео дня

"До опівночі продовжував цілити по Нікопольщині. Вгатив і з самого ранку. Влучив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.

Пожежа на Запорізькій АЕС - деталі

Ввечері у Нікопольскій районній військовій адміністрації оприлюднили фото великого стовпа диму на території станції. Очільник РВА повідомив, що горіти можуть шини, які підпалили у градирні - споруді для охолодження води атмосферним повітрям.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в російській окупації.

Експерти МАГАТЕ заявили, що чули численні вибухи перед початком пожежі на території Запорізької атомної електростанції.

Офіційну заяву опубліковано на сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії в мікроблозі X. Повідомляється, що ввечері їхні експерти "стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів".

Вас також можуть зацікавити новини: