Відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

НАЕК "Енергоатом" звільнила трьох працівників Запорізької атомної станції, які брали участь в організованій російськими окупантами акції "Безсмертний полк".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Це Кісельова Галина, котра працювала лікарем профілакторію Запорізької АЕС, Юрій Власов - працівник того ж профілакторію та Влад Лаврик - начальник відділу комерційного обліку. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Окупація Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, від 4 березня Запорізька АЕС та місто Енергодар тимчасово захоплені окупантами. На майданчику станції було розміщено важку техніку і боєприпаси.

Російські військові заборонили керівникам електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах. Повідомлялося, що представники російського "Росатома" вимагали щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

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