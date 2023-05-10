НКРЕКП дозволила населенню продавати електроенергію власної генерації.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила населенню продавати електроенергію власної генерації.

Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП, зазначивши при цьому, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - йдеться у повідомленні.

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Альтернативна генерація

Генерація з альтернативних джерел може стати важливою та невід’ємною частиною національної енергосистеми, що допоможе зробити її більш гнучкою і надійною.

Станом на січень 2022 року українці вийшли на рекорд за кількістю встановлених сонячних батарей.

"Якщо подивитися на собівартість виробленої енергії з різних видів електростанцій, то сонце і вітер, напевне, найдешевші. Якщо взяти капітальні та операційні витрати. І вони ще й із кожним роком стають дешевшими, тобто у них є низхідна крива вартості технології", - пояснив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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