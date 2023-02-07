Передбачалося, що після введення заборони на російські нафтопродукти поставки дизеля в Європу скоротяться, але цього не відбувається.

Ф'ючерсні ціни на дизельного пального в ЄС впали на 1,6%, що становить 20%-ве зниження за останні два тижні.

Як повідомляє CNN, попит в регіоні знизився, а зусилля країн з накопичення запасів до введення заборони на російські енергоресурси почали окупатися.

За даними Європейської асоціації автовиробників, близько 96% вантажівок, 91% фургонів і 42% легкових автомобілів в Європейському Союзі працюють на цьому пальному.

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"Передбачалося, що після введення заборони поставки дизеля в Європу скоротяться, але насправді в даний час цього не відбувається", - зазначив директор з досліджень в консалтинговій компанії Wood Mackenzie Марк Вільямс.

Аналітики частково пов'язують спад з більш теплою, ніж зазвичай, погодою в регіоні, де дизель також використовується в якості пального для опалення, і високими цінами. Попри нещодавнє падіння, оптові ціни як і раніше на 10% вище торішнього рівня.

Нафтові санкції проти РФ:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожче за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

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