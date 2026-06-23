'Найгірша паливна криза в історії': ситуація з пальним в Росії стрімко погіршується, - ЗМІ

Обсяги нафтопереробки в Росії на початку червня опустилися до мінімального рівня за 21 рік.

Паливна криза в Росії внаслідок ударів українських дронів по нафтовій інфраструктурі продовжує посилюватись.

Як пише The Moscow Times, обмеження на продаж бензину запровадили в головному нафтовидобувному регіоні країни, в якому видобувається 40% усієї російської нафти – Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Зокрема, заправки "Газпромнефти" почали відпускати не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизпалива "в одні руки". При цьому паливо можна заправити тільки в бак транспортного засобу та за передплатою. Подібні обмеження, за словами співробітниці однієї АЗС, було запроваджено в ніч проти 23 червня. Такі ж обмеження запровадили у місті нафтовиків Стрежевому у сусідній Томській області.

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"Ці ліміти та обмеження більше спрямовані на те, щоб нас захистити від вивезення палива зі стрежевських заправок в інші регіони в бочках та інших великих ємностях", - пояснив голова міста Валерій Дениченко.

Про ліміти на заправках "Газпромнефти" повідомили і водії з Тюмені, яка по праву вважається нафтогазовою столицею Росії.

Голова Новосибірської області Андрій Травніков вранці 23 червня заявив, що на території регіону доведеться обмежити продаж палива через те, що ліміти на бензин та дизель запровадили у сусідніх регіонах. За його словами, він доручив обласному Мінпромторгу "провести переговори з власниками мереж АЗС для вироблення протягом дня однакової позиції з цього питання".

Напередодні про обмеження на продаж палива на заправках повідомила влада шести російських регіонів: Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей. Загалом ліміти вже запроваджено більш ніж у 50 регіонах.

Згідно з оцінкою Energy Intelligence, внаслідок ударів українських дронів по нафтових заводах обсяги нафтопереробки в Росії на початку червня опустилися нижче 4 млн барелів на добу - мінімального рівня за 21 рік. При цьому простоювала майже третина російських потужностей НПЗ – 2,14 млн. барелів на день.

"Кампанія України проти російського енергетичного сектора завдала масштабних збитків, внаслідок чого країна рухається до найгіршої паливної кризи у своїй історії", – наголошували аналітики Energy Intelligence.

Дефіцит палива в Росії – головні новини

У Росії розглядають імпорт палива та відповідні субсидії для обмеження цін. Ці заходи мають пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину та дизеля, спричинених українськими ударами по нафтопереробних заводах.

Російська Асоціація експлуатантів літака Ан-2 пропонує запровадити державне регулювання цін на авіаційний керосин та авіабензин для боротьби зі зростанням цін через прогнозований дефіцит пального. Інші учасники ринку стверджують, що наявних запасів бензину їм вистачить ще приблизно на місяць авіаційних робіт, а на легких літаках уже почали випробовувати польоти на автомобільному бензині "зниженої якості".

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