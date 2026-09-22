Компанія Ілона Маска випустила свою найпотужнішу мовну модель Grok 4.7

SpaceXAI випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту – Grok 4.7. Компанія позиціонує її як найдосконалішу модель для програмування та інтелектуальної роботи, виконання якої займає кілька годин, пише Unite.AI.
У прес-релізі навели результати роботи моделі ШІ в кількох популярних бенчмарках. У CursorBench v4.0 Grok 4.7 показала кращі результати, ніж GPT-5.6 Sol, але трохи гірші, ніж Fable 5.1 Max. У тесті HackerBench v0.3 нейромережа пропустила лише 3,3% потенційно небезпечних запитів.
Повідомляється, що нова модель від SpaceXAI частіше перевіряє якість власної роботи та працює з довгим контекстом. Також Grok 4.7 стала кращою у завданнях, пов’язаних з офісною роботою, юридичним аналізом та інженерією.
У компанії окремо звернули увагу на нову систему захисних механізмів. Grok 4.7, як зазначається в прес-релізі, стала краще розпізнавати небезпечні запити та протистояти спробам обійти обмеження. У тесті HackerBench v0.3, який оцінює роботу з потенційно небезпечними кіберзавданнями, компанія заявляє про пропуск лише 3,3% ризикованих запитів
При цьому головна перевага Grok 4.7 полягає в ціні: $2 за млн вхідних токенів та $6 за млн вихідних токенів, що значно нижче, ніж у конкурентів. Grok 4.7 вже доступна через Grok API, Cursor і Grok Build.
Раніше цього місяця OpenAI випустила нову модель GPT-6 Astra, яка максимально наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – заявляють розробники.
УНІАН розповідав, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.