Щойно вийшов, а вже проблеми: перші власники iPhone 18 Pro скаржаться на збої Face ID

У окремих випадках система не розпізнає обличчя, після чого смартфон зависає та перезавантажується.

Перші власники нових iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, які почали отримувати пристрої 18 вересня, масово скаржаться на збої Face ID. На цю проблему звернуло увагу видання 9to5Mac.

Під час спроби відкрити додаток із увімкненим блокуванням система іноді не розпізнає обличчя. Смартфон може на кілька секунд зависати, а потім "викинути" користувача на екран блокування.

Інші користувачі під час налаштування функції бачать повідомлення "Face ID недоступний". Також зустрічаються скарги на некоректну роботу параметра "Вимагати уваги для Face ID", який повинен враховувати, чи дивиться користувач на екран під час ідентифікації.

Відео дня

Журналісти припустили, що проблема може бути пов’язана з переміщенням інфрачервоної камери Face ID у лівий верхній кут заради зменшеного Dynamic Island. Через таке розташування датчики починають працювати з перебоями, якщо на екран наклеїти матову або антишпигунську плівку, звернули увагу в мережі.

В одному випадку служба підтримки Apple назвала проблему апаратною та запропонувала покупцеві замінити телефон. При цьому 9to5Mac вважають такий діагноз передчасним і очікують виправлення в оновленні iOS 27.

Раніше користувачі iPhone звернули увагу, що смартфон став швидше розряджатися після оновлення до iOS 27. У компанії наголосили, що це нормальне явище і має тимчасовий характер.

УНІАН писав, що Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro. Тепер смартфони продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки.

Вас також можуть зацікавити такі новини: