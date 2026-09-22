Через конфлікт з Канадою Трамп хоче купувати добрива у друга Путіна, але є нюанс

Поки невідомо, яким чином відбуватимуться поставки з підсанкційної країни.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють з Білоруссю з метою забезпечення великих обсягів поставок калійних добрив на тлі торговельного конфлікту з Канадою, пише Bloomberg.

Трамп зазначив, що ціна буде значно нижчою за ту, яку Вашингтон зараз платить Канаді. Однак Білорусь історично була значно меншим постачальником калійних добрив до США, а поставки з цієї країни можуть зіткнутися з логістичними перешкодами.

До введення торговельних обмежень з боку Білого дому Мінськ у 2021 році продав Вашингтону понад 700 000 тонн калійних добрив. Це лише невелика частина від приблизно 13 мільйонів тонн, які США імпортували у 2025 році, причому майже 90% з них надходили з Канади.

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Наразі незрозуміло, чи зможе Трамп залучити додаткові обсяги поставок. Білорусь не має достатніх потужностей для постачання великих обсягів до США, оскільки річний обсяг виробництва вже законтрактовано, заявив президент Олександр Лукашенко.

Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти Мінська після президентських виборів 2020 року. Ці обмеження були суттєво посилені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Географічне розташування Канади дозволяє їй постачати калійні добрива за цінами, приблизно на 35% нижчими, ніж у Білорусі, яка не має виходу до моря.

Політика Трампа – головні новини

Заяви президента США Дональда Трампа пролунали на тлі загострення торговельної війни з Канадою, в рамках якої обидві країни запровадили взаємні мита на імпорт. Утім, американські мита не поширюються на деякі з найважливіших природних ресурсів, які США закуповують у Канади, зокрема на нафту, калійні добрива та критично важливі мінерали.

Трамп прагне відновити відносини з Білоруссю та Олександром Лукашенком – близьким союзником російського диктатора Володимира Путіна. У березні США послабили санкції щодо білоруських калійних добрив і тиснуть на Україну, вимагаючи послабити обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі, а також закликають Київ спонукати до аналогічних кроків інших європейських союзників. До запровадження західних санкцій калійні добрива були для Білорусі важливим джерелом валютних надходжень.

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