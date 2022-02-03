Зараз з діючих в Україні п'ятнадцяти атомних енергоблоків шість реакторів потужністю 1000 мегават і два блоки потужністю 440 мегават працюють на російському паливі.

Україна протягом двох років може перевести всі АЕС на американське ядерне паливо "Вестінгауз", повністю відмовившись від російського палива.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За словами Котіна, зараз з діючих в Україні п'ятнадцяти атомних енергоблоків шість реакторів потужністю 1000 мегават і два блоки потужністю 440 мегават працюють на російському паливі. Решта працюють на паливі американської компанії "Вестінгауз".

В "Енергоатомі" вважають, що за два найближчі роки Україна може всі енергоблоки великої потужності перевести на паливо американського виробництва. А до 2025 року – ще два залишилися ректора меншої потужності ВВЕР-440.

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"Всі наявні реактори ми можемо перевести на паливо "Вестінгауз" за два роки. Ми могли б і швидше, але "Вестінгаузу" для цього потрібно наростити свої потужності", - сказав Котін.

Атомна енергетика України:

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

27 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів.

Постачання російського ядерного палива:

5 листопада 2021 року з'явилася інформація про те, що Росія може обмежити поставки в Україну ядерного палива. Інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.