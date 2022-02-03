Україна протягом двох років може перевести всі АЕС на американське ядерне паливо "Вестінгауз", повністю відмовившись від російського палива.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
За словами Котіна, зараз з діючих в Україні п'ятнадцяти атомних енергоблоків шість реакторів потужністю 1000 мегават і два блоки потужністю 440 мегават працюють на російському паливі. Решта працюють на паливі американської компанії "Вестінгауз".
В "Енергоатомі" вважають, що за два найближчі роки Україна може всі енергоблоки великої потужності перевести на паливо американського виробництва. А до 2025 року – ще два залишилися ректора меншої потужності ВВЕР-440.
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"Всі наявні реактори ми можемо перевести на паливо "Вестінгауз" за два роки. Ми могли б і швидше, але "Вестінгаузу" для цього потрібно наростити свої потужності", - сказав Котін.
Атомна енергетика України:
- Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
- За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР.
- В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.
- 27 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів.
Постачання російського ядерного палива:
5 листопада 2021 року з'явилася інформація про те, що Росія може обмежити поставки в Україну ядерного палива. Інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.