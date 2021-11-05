Герман Галущенко зазначив, що половина блоків українських АЕС працюють на паливі з РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко допустив, що Росія може обмежити постачання в Україну ядерного палива, необхідного для роботи атомних реакторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, в цей опалювальний сезон Україна запустить в роботу 14 з 15 енергоблоків АЕС.

"Для цього важлива наявність палива. Це одна з тем сьогоднішнього обговорення. Ключовим моментом є те, що, безумовно, створюючи такі перешкоди щодо постачання або взагалі припиняючи постачання до України, Російська Федерація, безумовно, має можливість вплинути і на обмеження палива (для АЕС – УНІАН)", - сказав він.

Галущенко зазначив, що половина блоків українських АЕС працюють на паливі з РФ. Але наразі станції мають достатньо палива.

"В цьому плані ми почуваємось абсолютно спокійно тому, що станом на сьогодні резерв вже закупленого палива дає можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон. Зокрема, вже є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 і 150% річної потужності для блоків ВВЕР-440", - пояснив міністр.

Атомна енергетика України: що відомо

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР.

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В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.

Станом на сьогодні в Україні працює 11 атомних енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала постачання вугілля в Україну з Казахстану.

Раніше, 21 жовтня, російська компанія "Інтер РАО" скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.

Водночас добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшились на 34% у порівнянні з обсягами на 1 жовтня і вже скоро можуть дійти до нуля.

Також Росія обмежила на листопад постачання скрапленого газу в Україну.

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Автор: Ганна Бредіхіна