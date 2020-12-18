Ринкові механізми на ринку природного газу повною мірою запрацюють тільки з початком наступного опалювального сезону, заявив Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів.

Він уточнив, що на сьогодні роботу ринку газу для населення не можна назвати ефективною через те, що його учасники не були впевнені в тому, що ринок буде відкритий у плановані дати з 1 серпня, тому не могли завчасно формувати ресурсні портфелі.

Читайте такожУкраїна зменшить імпорт газу до мінімуму"Були великі побоювання в учасників ринку закуповувати якісь ресурси наперед, тому що не було зрозуміло: буде цей ринок відкритий чи ні. У нас, на жаль, якщо держава сказала, що ринок відкривається 1 травня, це не означає, що він відкривається з 1 травня. Відкриття може бути перенесено на рік, на два, або взагалі не відбутися», - зазначив Артем Компан.

Глава Асоціації додав, що газова тематика в Україні є дуже заполітизованою, чому у постачальників газу виникають додаткові ризики.

"У незалежних постачальників були серйозні побоювання, що якщо ціна (газу - ред.) піде вгору, то депутати захочуть ухвалювати якісь законодавчі ініціативи, які спричинять регуляцію ціни», - додав він.

Крім того, Артем Компан зазначив, що факторами, що значною мірою вплинули на роботу ринку природного газу в цьому році, є коронавірус і зниження платоспроможності населення. Різке падіння рівня оплати населенням за спожитий газ поставило на межу колапсу систему газозабезпечення.

Нагадаємо, за інформацією Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ і послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд гривень. В цілому по Україні борг населення за житлово-комунальні послуги склав на 01.10.2020 року 54,3 млрд гривень.

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Автор: УНІАН