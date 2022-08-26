Вчені стурбовані великими обсягами вуглекислого газу та сажі, які викидаються в атмосферу внаслідок такого спалювання, що може посилити танення арктичного льоду.

Росія спалює великі обсяги природного газу, який раніше експортувався до Німеччини.

Зокрема, на заводі поблизу кордону з Фінляндією щодня спалюється газ приблизно на 10 мільйонів доларів, пише BBC.

Згідно з аналізом норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, близько 4,34 мільйона кубометрів газу спалюється у факелі щодня.

Він надходить із нового заводу зрідженого природного газу "Портова", що на північному заході від Санкт-Петербурга. Перші ознаки того, що щось не так, надійшли від фінських громадян на сусідньому кордоні, які помітили велике полум'я на горизонті раніше цього літа.

"Портова" розташована поблизу компресорної станції на початку газопроводу "Північний потік-1", який транспортує газ під морем до Німеччини.

Поставки через трубопровід були обмежені з середини липня. Росіяни заявили, що в обмеженні винні нібито технічні проблеми. Однак Німеччина каже, що це був суто політичний крок Москви після вторгнення Росії в Україну.

Але починаючи з червня дослідники помітили значне збільшення тепла, що виходить з об'єкта, імовірно, через спалювання природного газу. Хоча спалювання газу є звичайним явищем на переробних підприємствах, яке зазвичай робиться з технічних міркувань або міркувань безпеки, масштаб цього спалювання збентежив експертів.

"Я ніколи не бачила, щоб факел СПГ так палав. Приблизно з червня ми спостерігали цей величезний пік, і він просто не зникав. Він залишався дуже аномально високим", - сказала доктор Джессіка Маккарті, експерт із супутникових даних Університету Маямі в Огайо.

За словами гендиректора Capterio Марка Девіса, компанії, яка займається пошуком рішень для спалювання газу, те, що спостерігається, не є випадковим, а, швидше за все, це навмисне рішення, прийняте з експлуатаційних міркувань.

"Оператори часто дуже не наважуються фактично закривати об'єкти, побоюючись, що їхній запуск може бути технічно складним або дорогим, і, ймовірно, це так і в цьому випадку", - сказав він.

Однією з причин, які призвели до спалювання газу, може бути торгове ембарго Європи з Росією у відповідь на вторгнення в Україну.

"Таке тривале спалювання може означати, що їм бракує деякого обладнання. Отже, через торгове ембарго з Росією вони не можуть виготовляти високоякісні клапани, необхідні для переробки нафти та газу. Тож, можливо, деякі клапани зламані, і вони не можуть їх замінити", - сказав Еса Ваккілайнен, професор енергетичної інженерії з Фінського університету LUT.

За словами вчених, фінансові та екологічні витрати зростають з кожним днем, поки факел продовжує горіти.

"Хоча точні причини спалювання невідомі, обсяги, викиди та місце розташування факелу є видимим нагадуванням про домінування Росії на енергетичних ринках Європи. Не може бути більш чіткого сигналу - Росія може знизити ціни на енергоносії вже завтра. Це газ, який інакше експортувався б через "Північний потік-1" або альтернативи", - сказав Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

Негативний вплив на екологію від спалювання газу

Вплив спалювання на навколишнє середовище викликає занепокоєння вчених.

Вони стурбовані великими обсягами вуглекислого газу та сажі, які викидаються в атмосферу внаслідок такого спалювання, що може посилити танення арктичного льоду.

На думку дослідників, спалювати на факелі набагато краще, ніж просто випускати метан, який є ключовим інгредієнтом газу та є дуже потужним агентом зігрівання клімату.

Росія має досвід спалювання газу - за даними Світового банку, вона є країною номер один за обсягом спалювання газу.

Але окрім вивільнення близько 9000 тонн CO² щодня від цього факелу, спалювання спричиняє інші значні проблеми.

Чорний вуглець - це назва частинок сажі, які утворюються в результаті неповного спалювання палива, наприклад природного газу.

"Особливе занепокоєння при спалюванні в арктичних широтах викликає переміщення сажі на північ, де вона осідає на снігу та льоду та значно прискорює їхнє танення. Деякі високо цитовані оцінки вже вказують на те, що спалювання в факелі є домінуючим джерелом відкладень сажі в Арктиці, і будь-яке збільшення спалювання в цьому регіоні є особливо небажаним", - сказав професор Метью Джонсон з Карлтонського університету в Канаді.

Як повідомляв УНІАН, з 31 серпня до 2 вересня російський газовий монополіст "Газпром" повністю зупинить прокачування газу до Європи "Північним потоком-1". Це нібито пов'язано з ремонтом єдиного агрегату.

Наприкінці липня російський "Газпром" скоротив поставки газу до Німеччини газопроводом "Північний потік-1" до 20% від його пропускної потужності.

Вас також можуть зацікавити новини: