"Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу Ямал-Європа, що проходить територією Польщі / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на листопад.

Про це свідчать дані платформи GSA Platform.

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"Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу Ямал-Європа, що проходить територією Польщі.

На листопад "Газпром" забронював потужності в 31,4 мільйона кубометрів газу на добу.

Всього на аукціоні пропонувалося забронювати транзитні потужності в обсязі 89,1 мільйона кубометрів газу на добу.

У такому ж форматі завершився і минулий аукціон - на жовтень.

Що пропонувала Україна:

Оператор ГТС України розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа було запропоновано 9,8 млн кубометрів на добу, і ще 5,2 млн кубометрів на добу — на ГВС. Однак, вони залишилися незатребуваними "Газпромом".

Бронювання українських потужностей:

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд кубометрів — це 109 млн кубів на добу.

До серпня 2021 року "Газпром" бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 млн кубометрів на добу), і ніколи не замовляв додаткову переривану потужність, пропоновану ОДТСУ (63,7 млн кубометрів на добу).

Транзит газу через Україну:

  • 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.
  • У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування і викликало посла Угорщини.
  • 28 вересня в Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв'язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.
  • Російський газовий монополіст "Газпром" з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.
  • 1 жовтня набув чинності контракт між Угорщиною і Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб.м на рік, згідно з яким природний газ в Угорщину буде поставлятися через "Турецький потік".

Автор: Олена Коваленко