У цій угоді немає нічого незаконного, зазначив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Контракт Угорщини з російським газовим монополістом "Газпромом", який передбачає постачання газу в обхід України, не порушує законодавство Європейського союзу.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

"Держави-члени мають право укладати двосторонні угоди. Наскільки я знаю, у цій угоді між Угорщиною та "Газпромом" немає нічого незаконного, нічого, що суперечить європейському законодавству", – сказав Боррель.

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Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

Автор: Тетяна Герасименко