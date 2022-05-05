Восени минулого року "Газпром" вже лякав європейців замерзанням і високими цінами, щоб запустити "Північний потік-2".

"Газпром" є зброєю Кремля і все рішення компанії ухвалюються особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Газпром" сам ніяких рішень не ухвалює, прізвище головного менеджера компанії - Путін. "Газпром" - це зброя Кремля, спрямована на шантаж Європи", - зазначив експерт.

Гончар також підкреслив, що Росія може вдатися до перекриття газового крана ЄС.

"Звичайно, Росія може вдатися до перекриття газового крана ЄС, щоб провчити європейців. Зараз вони готові на все. Польща і Болгарія – це дві країни-жертви, обрані Кремлем, щоб продемонструвати іншим: "дивіться, що з вами буде". Але, як відомо, газова зброя погано працює в літній період. Якби це було напередодні зими, то ситуація була б дещо іншою", - зазначив експерт.

Він також нагадав, що "Газпром" вже намагався шантажувати Європу.

Але згадаємо, що восени минулого року "Газпром" вже лякав європейців замерзанням і високими цінами, щоб запустити "Північний потік-2". Ніякі катаклізми, які "пророкували" в "Газпромі" не справдилися, в ЄС не піддалися газовому шантажу. Тому і зараз цей шантаж з відключенням не пройде.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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