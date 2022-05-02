Раніше ці країни блокували нафтові санкції через високу залежність від постачання цієї сировини з Росії.

Три країни Євросоюзу, що коливалися, - Угорщина, Австрія та Словаччина - відкликали своє вето на запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє ZDF із посиланням на джерела.

Раніше ці країни блокували нафтові санкції через високу залежність від постачання цієї сировини з Росії.

Зазначається, що деякі питання щодо нових санкцій, зокрема перехідні періоди, все ще залишаються відкритими.

"Імовірно, рішення про ембарго має бути ухвалене протягом найближчих кількох днів, але реалізовано лише в найближчі кілька місяців", – сказав кореспондент ZDF у Брюсселі Флоріан Нойханн.

За словами європейського дипломата, вирішальним фактором стала заява уряду Німеччини щодо підтримки запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Причиною зміни курсу Німеччини, імовірно, стали успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек оголосив 26 квітня, що залежність Німеччини від російської нафти за вісім тижнів війни скоротилася з 35% до 12%.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Німеччини підтримав плани Євросоюзу щодо введення ембарго на російську нафту. Як пише DW, в ході нещодавніх попередніх переговорів про введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

Як стало відомо із закордонних медіа, Німеччина готова припинити закупівлі російської нафти. ФРН імпортує близько третини всієї нафти з Росії. Раніше Берлін був одним із головних супротивників запровадження Євросоюзом обмежень на закупівлю нафти та газу з РФ.

За даними джерел, країни ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про поступове запровадження ембарго на імпорт російської нафти та санкції проти російського "Сбєрбанку".

29 квітня Андрій Єрмак заявив, що Україна пропонує країнам Заходу механізм вторинних санкцій, щоб карати посередників, які допомагатимуть РФ постачати нафту.

За словами Єрмака, індійські нафтові компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum хочуть укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії. "Роснєфть" для постачання планує використовувати посередників, які не потрапили під санкції.

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