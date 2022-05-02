"Газпром" постачав у квітні в середньому 387 млн кубометрів газу на день - це на 22% менше, ніж було у березні.

Щоденні продажі "Газпрому" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці, оскільки клієнти звернулися до дешевших поставок на спотовому ринку.

Про це пише Bloomberg.

"Газпром" постачав у квітні в середньому 387 млн кубометрів газу на день до країн за межами колишнього СРСР - це на 22% менше, ніж було у березні.

Окрім цього, за перші чотири місяці року "Газпром" експортував 50,1 млрд кубометрів - на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року.

Видання пише, що через теплу погоду скоротився попит на опалення в Європі, що допомогло стримати зростання цін і спонукало клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами та натомість купувати газ на біржі.

Як заявив аналітик ICIS Томас Роджерс, клієнтам "вигідніше" використовувати гнучкість, що надається довгостроковими угодами з російським газовим гігантом, і шукати альтернативні короткострокові поставки на спотовому ринку, де у квітні ціни були нижчими, ніж за довгостроковими угодами.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила поставки газу до Польщі та Болгарії.

28 квітня газета Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Того ж дня у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.