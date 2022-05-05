Країни Балтії, Польща, Фінляндія оголосили, що протягом 2022 р.вони відмовляться від імпорту вугілля, нафти та газу.

Ухвалений Європою план зниження залежності від російського газу - Repower, згідно з яким до кінця 2022 року можна буде замінити з інших джерел 2/3 природного газу з Росії, цілком реалістичний, проте його виконання буде залежати від багатьох моментів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Він реалістичний. Але проблема полягає в наявності або відсутності політичної волі, як на рівні Євросоюзу, так і на рівні окремо взятих урядів країн-членів. Ми тут спостерігаємо абсолютно протилежні підходи. Якщо, наприклад, країни Балтії, Польща, Фінляндія оголосили, що протягом 2022 р. вони відмовляться від імпорту вугілля, нафти та газу, то деякі інші країни зайняли протилежну позицію, мотивуючи це неможливістю відмовитися", - зазначив експерт.

Він також зазначив, що позиція ЄС з даного питання чітко визначена.

"Яскравий приклад - Угорщина, де йде чітка політична мотивація. Але генеральна лінія ЄС в контексті плану Repower з відповідними заходами чітко позначена, і я думаю, що під тиском США і Великобританії ці плани будуть виконуватися", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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