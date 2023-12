Експорт російських нафти та газу може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року.

Уряд США планує вдвічі скоротити доходи Російської Федерації від продажу нафти та газу до кінця цього десятиліття.

"Ми зробимо все можливе, щоб це стало правдою. Мета цих санкцій - змінити поведінку Росії та переконатися, що Путін, коли буде досягнуто певного миру, не використає три-чотири роки, щоб переозброїтися й підготувати свою армію до третього етапу вторгнення в Україну", - заявив заступник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв’ю Financial Times.

Як зазначається, РФ продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, експорт російських нафти та газу може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції збережуться.

Експорт нафти та газу з РФ

У листопаді США запровадили нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, які перевозили нафту з Росії. Однак попри санкції Заходу щодо експорту російської нафти, в Росії вже кілька місяців збільшується дохід на фінансування війни в Україні.

За даними Center for Research on Energy and Clean Air, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро.

