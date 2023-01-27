Планується, що до квітня РФ почне поставки нафти до Пакистану.

На тлі російського вторгнення в Україну і санкцій проти агресора, Пакистан заявив про намір купувати у країни-окупанта дешеву нафту.

Як заявив міністр нафти Пакистану Мусадік Малік, Пакистан і РФ зараз остаточно погоджують всі комерційні умови угоди, включаючи використання валюти, відмінної від долара, для продажу більш дешевої нафти Ісламабаду, повідомляє The News.

Як зазначив Малік, планується, що до квітня РФ почне поставки нафти до Пакистану.

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"У березні всі комерційні умови угоди з Росією будуть остаточно узгоджені, після чого дешева нафта почне надходити до Пакистану. Це буде вигідно для обох країн", - сказав Малик.

Як йдеться в матеріалі, за угодою з Росією, Пакистан також почав роботу над розробкою цілісного плану енергетичної безпеки. План включає мпорт зрідженого природного газу (СПГ), трубопровідного газу та інших нафтопродуктів. Планується, що план буде реалізований до кінця 2023 року.

Купівля Пакистаном російської нафти:

У січні 2023 року Росія і Пакистан концептуально домовилися про постачання в Республіку російської нафти і нафтопродуктів.

Росія продаватиме нафту Пакистану за зниженою ціною, а також - бензин і дизельне паливо зі знижкою. Однак, поки не зрозуміло чи буде імпорт відповідати обмеженням в 60 доларів за барель, введеним країнами G7 і ЄС на російську нафту через вторгнення Росії в Україну.

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

Станом на 23 січня 2023 року експорт російської нафти стрімко падав.

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